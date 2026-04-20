Scippo a Monteluce donna derubata della borsa
Una donna è stata vittima di uno scippo ieri sera a Monteluce, intorno alle 19. La vittima aveva la borsa al braccio quando è stata avvicinata da un individuo che le ha strappato la borsa e si è allontanato rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le testimonianze dei presenti. La zona è stata battuta dai pattugliamenti nella serata.
Scippo a Monteluce nella serata di ieri, domenica 19 aprile, quando una donna è stata derubata della borsa che portava al braccio, intorno alle 19.00. Dalle informazioni la giovane, una 35enne residente in zona, sarebbe stata scippata da un uomo che, nell'intento di rubarle la borsa, l'ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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