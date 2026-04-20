Scippo a Monteluce donna derubata della borsa

Una donna è stata vittima di uno scippo ieri sera a Monteluce, intorno alle 19. La vittima aveva la borsa al braccio quando è stata avvicinata da un individuo che le ha strappato la borsa e si è allontanato rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le testimonianze dei presenti. La zona è stata battuta dai pattugliamenti nella serata.