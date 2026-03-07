Nella serata di giovedì, due giovani di 21 e 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli dopo aver rapinato una donna in un negozio di Corso Umberto I. I due sono di origine tunisina, irregolari sul territorio e con precedenti. Durante il tentativo di furto, la donna è stata spintonata e le è stata sottratta una collana.

Rapina ai danni di una donna nel cuore di Napoli. Nella serata di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di 21 e 22 anni, entrambi di origine tunisina, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, con le accuse di rapina impropria e lesioni personali. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima, che ha raccontato di essere stata derubata della collana da tre uomini mentre si trovava nel negozio. I malviventi, per garantirsi la fuga, l’avrebbero spintonata facendola cadere a terra, provocandole delle lesioni. Le indagini sono partite immediatamente. Grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di due dei presunti responsabili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina in un negozio a Corso Umberto I, donna spintonata e derubata della collana: arrestati due giovani

