Aggredita e derubata in metropolitana | le strappano la borsa e cercano di scappare

Prima il colpo in metro, poi la fuga e infine le manette. Due uomini di 20 e 30 anni sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato la borsa a una donna nella stazione di Lotto sulla M1, la linea “Rossa” nella giornata di venerdì 20 febbraio. A intervenire sono stati gli agenti dell’Unità operativa della polizia locale. I ghisa sono stati attirati dalle urla della vittima, che aveva appena subito il furto, e dalle segnalazioni di un’addetta Atm che indicava due uomini in fuga. I due si erano appena impossessati della borsa della donna e stavano cercando di allontanarsi. Gli agenti li hanno inseguiti fino all’esterno della stazione, riuscendo a bloccarli prima che salissero a bordo della loro auto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

