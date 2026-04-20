Oggi, lunedì 20 aprile 2026, si verifica uno sciopero che coinvolge le scuole della capitale e del Lazio, causando disagi nelle classi e portando studenti, insegnanti e famiglie in presidio davanti al Ministero dell’Istruzione. La mobilitazione nazionale interessa l’intero settore scolastico e si traduce in un’interruzione delle attività didattiche in molte istituzioni della regione. La protesta si svolge con manifestazioni e cortei in diverse città italiane.

Le attività didattiche nella Capitale e in tutto il Lazio subiscono oggi, lunedì 20 aprile 2026, un forte impatto a causa di una mobilitazione nazionale del settore scolastico. Saese e Unicobas hanno infatti avviato uno sciopero che mette in difficoltà l’organizzazione quotidiana delle famiglie, con diverse scuole romane che segnalano possibili interruzioni del servizio nelle loro sedi. Mentre i nidi e le scuole dell’infanzia della città eterna garantiscono la normale operatività, la protesta si sposta sul piano istituzionale. Alle ore 9:00 è infatti programmato un presidio sotto la sede del ministero dell’Istruzione situata in viale Trastevere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero scuola: caos nelle classi e presidio al Ministero

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