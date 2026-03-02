Sciopero scuola lunedì 9 marzo AVVISO Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso il 2 marzo 2026, comunicando che lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero nel settore della scuola, coinvolgendo anche il comparto e l’area istruzione e ricerca. La comunicazione riguarda le azioni di protesta previste per quella giornata, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dello sciopero.

Sciopero Flc Cgil 9 marzo: stop a scuole e atenei contro il patriarcato e per la vera parità di genere
Lunedì 9 marzo la FLC CGIL ferma scuole, università e ricerca con uno sciopero nazionale. La mobilitazione chiede parità di genere, educazione sessuo-affettiva in classe e tutele contro le violenze.

In arrivo lo sciopero generale del 9 marzo: coinvolti tutti i settori con possibili disagi anche per i trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma la mobilitazione nazionale: a rischio scuola, sanità, pubblica amministrazione e mezzi pubblici

Per il 9 marzo 2026 la FLC CGIL proclama lo sciopero nazionale del personale di scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale in occasione della Giornata dei diritti delle donne. Pesano ancora divario retributivo, precarietà e carichi di cu