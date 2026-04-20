Sciopero camionisti maggio 2026 | date motivi e i disagi per trasporti e spesa al supermercato

A maggio 2026 è previsto un nuovo sciopero dei camionisti, dopo che una sospensione del fermo nazionale era stata programmata tra il 20 e il 25 aprile. L’azione di protesta coinvolge il settore dell’autotrasporto e si tradurrà in disagi per i trasporti e la spesa nei supermercati. Le ragioni che hanno portato all’annuncio non sono state specificate, ma l’evento rappresenta un momento di tensione nel settore.

Dopo la sospensione del fermo nazionale previsto dal 20 al 25 aprile, il settore dell’autotrasporto torna a far parlare di sé con un nuovo sciopero dei camionisti già annunciato per maggio 2026. A proclamare la mobilitazione è l’associazione Unatras, che ha avviato formalmente la procedura di fermo dei servizi. Le date più probabili, già circolate tra gli operatori del settore, indicano una finestra tra metà maggio e la seconda metà del mese, verosimilmente dal 25 al 29, anche se il calendario definitivo potrebbe essere confermato nei prossimi giorni. Si tratta quindi di uno sciopero che, a differenza di quello di aprile, potrebbe essere organizzato con maggiore anticipo e adesione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sciopero camionisti maggio 2026: date, motivi e i disagi per trasporti e spesa al supermercato Notizie correlate Sciopero dei camionisti, blocco dei trasporti per 5 giorni: spesa a rischioÈ iniziato a mezzanotte del 20 aprile il lungo sciopero del settore autotrasportatori. Sciopero trasporti 6 febbraio 2026, Milano bloccata: disagi dai treni all’AutostradaFebbraio 2026 sarà un mese di scioperi dei trasporti tra treni, aerei, trasporto pubblico locale e persino autostrade. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caro carburanti, verso il blocco nazionale dei trasporti; AUTOTRASPORTI, CAMIONISTI IN RIVOLTA: INIZIANO I GIORNI DI BLOCCO; Camionisti in sciopero nazionale: Tempo finito, senza ristori immediati si spegne l'Italia; Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?. Unatras annuncia il fermo dell’autotrasporto a fine maggio 2026Nel primo pomeriggio del 20 aprile 2026, Unatras ha annunciato di avere comunicato alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero di avere indetto il fermo nazionale dell’autotrasporto dal 25 al 29 magg ... trasportoeuropa.it Sciopero dei camionisti dal 20 al 25 aprile 2026: tir fermi, scaffali a rischio e gasolio oltre i 2 euro. Cosa sta succedendoDa mezzanotte di lunedì 20 aprile i camion italiani hanno spento i motori. Per 144 ore — sei giorni operativi, fino alle 24 del 25 aprile — il trasporto merci su gomma si ferma in tutta Italia. Non è ... alphabetcity.it