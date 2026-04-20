Sciopero dei camionisti blocco dei trasporti per 5 giorni | spesa a rischio

Dalla mezzanotte del 20 aprile, i camionisti hanno avviato uno sciopero che durerà cinque giorni, fino al 25 aprile. Durante questo periodo, i trasporti su strada saranno sospesi per complessivamente 144 ore, creando disagi nelle consegne di merci e prodotti. La mobilitazione coinvolge il settore dell’autotrasporto e interessa l’intera rete di distribuzione, con ripercussioni sulla disponibilità di alcuni beni sul mercato.

È iniziato a mezzanotte del 20 aprile il lungo sciopero del settore autotrasportatori. L’agitazione dal 20 al 25 aprile vedrà per 144 ore il blocco dei trasporti su gomma. Lo sciopero nazionale, che proseguirà fino al 25 aprile, risponde alla crisi energetica e in particolare all’aumento dei prezzi del carburante. Nonostante i pareri negativi della Commissione di Garanzia sugli scioperi, oltre al fermo dei trasportatori sono previste manifestazioni in diverse località. A rischio ci sono la logistica e la distribuzione delle merci, compresa quella alimentare. Mentre la categoria denuncia un settore che sta lavorando in perdita e che presto non riuscirà più ad assorbire i rincari, dall’altra parte i consumatori potrebbero vedere scaffali vuoti e prezzi in aumento.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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