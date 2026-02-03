Questa mattina Milano si sveglia con le strade intasate e i mezzi pubblici fermi. I lavoratori hanno deciso di scioperare, e il risultato si vede già: treni in ritardo, bus in stallo e autostrade congestionate. La città si trova nel caos, con disagi che si protrarranno per tutta la giornata. Le autorità invitano i cittadini a usare i mezzi alternativi o a pianificare con anticipo gli spostamenti.

Febbraio 2026 sarà un mese di scioperi dei trasporti tra treni, aerei, trasporto pubblico locale e persino autostrade. Ne sono stati proclamati diversi a livello nazionale, come per esempio il 16 febbraio, e il 27 e 28 febbraio, quando si fermerà il settore ferroviario. Il primo del calendario che incontriamo, dopo quello del secondo giorno del mese, è il 6 febbraio, nel quale si ferma per 24 ore il trasporto marittimo e il personale dei depositi di tutta Italia. Non solo: ci saranno anche una serie di proteste a livello locale nel settore trasporti. A partire dal 5 febbraio si fermano alcuni lavoratori di Trenitalia di Rimini, mentre il 6 febbraio tocca all’Abruzzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero trasporti 6 febbraio 2026, Milano bloccata: disagi dai treni all’Autostrada

Approfondimenti su Milano Bloccata

Febbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia.

A febbraio 2026, ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori del trasporto pubblico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Bloccata

Argomenti discussi: Sciopero 2 febbraio 2026; Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano: gli orari; Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio; Sciopero trasporti a febbraio: treni, metro e voli a rischio. Oggi (2 febbraio) stop Trenord.

Sciopero dei trasporti, febbraio nero per treni, aerei e bus. Tutte le date a rischio in Italia: oggi Lombardia e LazioSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quandoUna nuova ondata di scioperi preoccupa viaggiatori e pendolari italiani, con i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’ar ... tgcom24.mediaset.it

Il sindacato Orsa Trasporti Autoferro proclama uno sciopero di 24 ore del personale Tua per il 6 febbraio e chiede un "immediato intervento dei vertici politici regionali" #ilcentro #Abruzzo - facebook.com facebook

I #sindacati provano a bloccare tutto: a febbraio uno #sciopero al giorno (e solo nei trasporti) x.com