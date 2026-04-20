Sciopero camionisti 20-25 aprile | sospeso il blocco? Ultime notizie e cosa succede ora

Lo sciopero dei camionisti previsto dal 20 al 25 aprile 2026 è stato annunciato ma poi sospeso subito dopo l’inizio, nelle prime ore di lunedì. La mobilitazione nazionale dell’autotrasporto, che avrebbe coinvolto diversi operatori del settore, è stata quindi interrotta poco dopo la sua partenza, modificando immediatamente le previsioni di eventuali disagi. La decisione di sospendere il blocco ha creato un nuovo quadro per le prossime ore.

È partito ma è stato subito sospeso lo sciopero dei camionisti previsto dal 20 al 25 aprile 2026. La mobilitazione nazionale dell’autotrasporto, annunciata da giorni, ha subito una brusca frenata nelle prime ore di lunedì 20 aprile, cambiando radicalmente lo scenario. Lo stop dei tir era iniziato regolarmente allo scoccare della mezzanotte, con l’obiettivo di fermare il trasporto merci per circa 144 ore, fino al 25 aprile. Tuttavia, poche ore dopo l’avvio, è arrivata la decisione di sospendere il fermo. La causa è stata un tragico incidente avvenuto a Caserta, dove un camionista è stato investito e ucciso mentre stava organizzando un presidio legato alla protesta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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