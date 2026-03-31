Dal 20 al 25 aprile si terrà uno sciopero nazionale dei camionisti in Italia, indetto da Trasportounito. La protesta coinvolgerà circa 100 città, con mobilitazioni parallele annunciate anche da Unatras. La causa principale è il aumento del costo dei carburanti, che ha portato gli autotrasportatori a fermarsi per cinque giorni.

Gli autotrasportatori italiani si preparano a fermarsi: dal 20 al 25 aprile è previsto uno sciopero nazionale del trasporto merci su gomma, indetto da Trasportounito, con mobilitazioni parallele annunciate da Unatras in circa 100 città. Alla base della protesta c’è il caro carburanti: il prezzo del gasolio ha superato stabilmente i 2 euro al litro, rendendo difficile la gestione economica di un settore già fragile. Le associazioni denunciano bilanci messi a dura prova e la scarsa collaborazione di alcune committenze, che non riconoscerebbero gli aumenti dei costi. Oltre allo stop dei camion, Unatras ha previsto assemblee e presidi diffusi sul territorio, per far sentire la voce degli operatori e valutare eventuali ulteriori iniziative. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sciopero nazionale dei camionisti in Italia: stop dal 20 al 25 aprile per il caro carburanti

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