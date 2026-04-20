sciopero autotrasportatori il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezzi

Nelle ultime ore, gli autotrasportatori hanno annunciato uno sciopero che durerà sei giorni, con un blocco totale delle consegne. Questa protesta potrebbe causare la carenza di prodotti nei supermercati e un aumento dei prezzi, considerando il ruolo cruciale del settore nelle forniture quotidiane. La situazione si sta rapidamente evolvendo, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi per valutare eventuali interventi.

In Italia è scattato lo sciopero nazionale degli autotrasportatori: uno stop di 144 ore dei trasporti su gomma, che proseguirà fino al 25 aprile, proclamato in protesta contro il caro carburante e quella che è stata definita una vera e propria emergenza. Lo sciopero di 6 giorni, deciso nonostante le valutazioni della Commissione Garanzia Sciopero, mette a rischio la logistica e di conseguenza la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali. Sciopero autotrasportatori, quando e quanto dura I motivi dello sciopero I rischi: scaffali vuoti e prezzi più alti In Italia il 92% dei trasporti è su...🔗 Leggi su Virgilio.it

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