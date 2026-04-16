Sciopero autotrasportatori camionisti fermi ad aprile contro i rincari sul diesel

A partire da aprile, gli autotrasportatori hanno deciso di fermare le proprie attività in modo collettivo, protestando contro i aumenti dei costi del diesel. Lo sciopero ha causato il blocco dei camion e la sospensione delle consegne di merci, con conseguenze visibili sugli scaffali dei supermercati che si sono progressivamente svuotati. I prezzi di molti prodotti sono aumentati a causa della riduzione delle forniture.

Tir fermi per lo sciopero, merci bloccate, scaffali dei supermercati che si svuotano e prezzi che aumentano. Il settore dell’autotrasporto italiano rischia uno stop su scala nazionale: dopo un fine settimana di assemblee in tutto il Paese, il coordinamento Unatras ha assunto una posizione compatta: imprese piccole, medie e più strutturate chiedono la sospensione dei servizi di trasporto su strada. Il 17 aprile 2026 la decisione sullo sciopero. La decisione definitiva è attesa per venerdì 17 aprile 2026, quando il comitato esecutivo sarà chiamato a pronunciarsi sull’avvio delle procedure per il fermo dei tir. Le aziende dell’autotrasporto denunciano in particolare il comportamento della committenza, accusata di comprimere i margini fino a determinare una riduzione dei compensi che può arrivare a 40 centesimi al litro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero autotrasportatori, camionisti fermi ad aprile contro i rincari sul diesel Notizie correlate Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e GovernoTir fermi per lo sciopero, merci bloccate, scaffali dei supermercati che si svuotano e prezzi che aumentano. Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e dieselAd aprile si apre un fronte degli scioperi dedicato ai trasporti e con motivazione il caro carburante. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e Governo; Italia in ordine sparso: la protesta che non riesce a fare sistema; Sciopero autotrasportatori 20-25 aprile: cosa può succedere in Sardegna; In Italia qualcuno sta cominciando a scioperare contro i prezzi troppo alti del gasolio. Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e GovernoLo sciopero dei tir viene annunciato contro il caro gasolio che assottiglia i margini delle imprese. Alcune di esse lavorano già in perdita ... quifinanza.it Lo sciopero più temuto in Italia è imminente, si fermano tutti e non per un solo giorno: i disagi saranno pesantissimiSciopero imminente in Italia. Si ferma un intero settore per più giorni. I disagi potrebbero essere pesantissimi ovunque. reportmotori.it Lunghe code ai distributori di benzina dopo lo sciopero degli autotrasportatori siciliani scattato il 14 aprile. "La macchina la usiamo tutti i giorni, non possiamo permetterci di rimanere a secco" ha detto un automobilista in fila. - facebook.com facebook È iniziato lo sciopero indetto dal Comitato autotrasportatori siciliani che prevede il blocco delle operazioni di scarico e carico merci dalle navi. “Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione dei supermercati, ma non possiamo lavorare i x.com