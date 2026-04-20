Sciopero autotrasportatori da oggi | le ragioni e i possibili effetti sui prezzi

Da questa mattina, in tutta Italia, è in corso uno sciopero nazionale degli autotrasportatori. La protesta è stata indetta per segnalare il rialzo dei costi del carburante, causato dalla crisi in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La mobilitazione coinvolge diverse aziende del settore e potrebbe influenzare la distribuzione di beni e i prezzi al consumo nelle prossime ore.

È scattato oggi, 20 aprile, in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori proclamato per protestare contro l’emergenza dei prezzi del carburante, seguita alla guerra in Iran e al conseguente blocco dello Stretto di Hormuz. Il fermo durerà 144 ore, fino alle 24 del 25 aprile, e coinvolge il trasporto merci su gomma. La protesta è stata indetta da Trasportounito per quella che è definita una “assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”. Lo sciopero impatterà sulla distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero autotrasportatori da oggi: le ragioni e i possibili effetti sui prezzi Notizie correlate Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezziIn Italia è scattato lo sciopero nazionale degli autotrasportatori: uno stop di 144 ore dei trasporti su gomma, che proseguirà fino al 25 aprile,... Gli autotrasportatori denunciano speculazioni sui prezziIl rincaro dei prezzi dei carburanti genera fortissima preoccupazione e rabbia anche nel mondo dell’autotrasporto, che vede nel Cesenate uno dei poli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merci; Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburante; Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezzi; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio. Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburanteLo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni, fino ... fanpage.it Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merciLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merci ... tg24.sky.it È scattato alla mezzanotte lo sciopero nazionale degli autotrasportatori: sei giorni di stop contro il caro carburante, con il rischio di bloccare la distribuzione delle merci in tutta Italia. - facebook.com facebook Gli autotrasportatori annunciano 5 giorni di sciopero, ma la categoria è divisa A proclamare l'agitazione, dal 20 al 25 maggio, è stata Unatras. Assotir è però contraria al blocco e alcune sigle hanno annullato la protesta x.com