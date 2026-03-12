Gli autotrasportatori denunciano speculazioni sui prezzi

Gli autotrasportatori del Cesenate hanno manifestato preoccupazione per l’aumento dei prezzi dei carburanti, considerandolo un elemento di forte tensione nel settore. La questione è al centro delle loro proteste, che evidenziano come il rincaro abbia effetti diretti sulle attività quotidiane. La preoccupazione si concentra sull’impatto economico e sulle ripercussioni per le imprese di trasporto.

Il rincaro dei prezzi dei carburanti genera fortissima preoccupazione e rabbia anche nel mondo dell'autotrasporto, che vede nel Cesenate uno dei poli nazionali. "Il petrolio scende in modo significativo, ma il gasolio resta caro. È la dimostrazione che qualcosa non funziona nella formazione dei prezzi dei carburanti e che la speculazione continua a correre più veloce delle istituzioni". Lo afferma Cinzia Franchini, presidente dell'associazione Ruote Libere, commentando l'andamento dei prezzi del diesel negli ultimi giorni. Nonostante le manovre internazionali per contenere gli aumenti, i prezzi alla pompa restano elevati. In diverse aree del...