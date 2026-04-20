Un camionista di 55 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre cercava di regolare il traffico. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata di Caserta, dove l'uomo stava protestando contro il caro carburante. L'autista del veicolo coinvolto si è fermato sul posto e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine. La vittima era residente nel Napoletano e stava svolgendo il suo ruolo di sorvegliante del traffico al momento dell'incidente.

Lo ha investito improvvisamente e ucciso, mentre lui stava partecipando a piedi alla protesta dei camionisti per il caro carburante che ha bloccato un tratto della A1 in provincia di Caserta. È morto così Luigi Nappo, 55enne di Marano di Napoli, nel tratto di autostrada all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada. Secondo le prime ricostruzioni, la colonna di tir si era fermata sul margine destro della carreggiata, a pochi chilometri dallo svincolo per Caserta Sud direzione Roma. La vittima era sulla corsia lasciata libera e sarebbe stato impegnato a dirigere il traffico, "filtrando" i mezzi pesanti. Proprio in quel momento un'auto gli è piombata addosso uccidendolo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caserta, camionista investito e ucciso da un'auto mentre protesta per il caro-carburante

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