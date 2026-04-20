Mercoledì 22 aprile alle 21, il teatro Goldonetta di Livorno ospiterà una serata dedicata alla musica da camera con la Schubertiade. Sul palco si esibiranno il pianista Libetta e il violinista Pritchin, portando in scena un programma che mette in evidenza le esecuzioni di brani di autori del periodo romantico. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Il palcoscenico della Goldonetta a Livorno ospiterà mercoledì 22 aprile alle ore 21 la serata Schubertiade, un appuntamento che vede protagonista il pianista Libetta insieme al violinista Pritchin. La rassegna Classica con Gusto, promossa dalla Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, propone questa serata come un momento di alta intensità per la musica da camera locale. Un dialogo tra virtuosismo internazionale e tradizione cameristica. L’evento del 22 aprile non rappresenta solo un concerto, ma una vera operazione culturale che punta a riportare in città interpreti di rilievo globale. Libetta, noto per la sua capacità di spaziare tra diverse epoche compositive con una sensibilità definita aristocratica, torna a suonare a Livorno dopo le esperienze passate che hanno lasciato il segno negli appassionati locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schubertiade alla Goldonetta: Libetta e Pritchin accendono il palco

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