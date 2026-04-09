Cinemotion sabato 11 aprile il concerto alla Goldonetta
Quando la musica classica incontra il jazz e le colonne sonore dei film di alcuni dei più grandi maestri del genere: è quanto promette "Cinemotion", l'originale concerto che sabato 11 aprile, alle 18 in Goldonetta, vedrà impegnate l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno "Massimo de Bernart". 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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