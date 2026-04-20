Classica con gusto mercoledì 22 aprile Schubertiade alla Goldonetta

Mercoledì 22 aprile alle 21, alla Goldonetta, si terrà un concerto nell'ambito della rassegna Classica con Gusto, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti. L'evento, intitolato Schubertiade, prevede l'esibizione di musicisti che proporranno brani di musica da camera. La serata sarà dedicata a un repertorio dedicato al compositore austriaco e si svolgerà nel teatro situato nel centro della città.

Classica con Gusto, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, si appresta a vivere uno dei momenti più intensi della sua stagione: mercoledì 22 aprile, alle 21, sul palco della Goldonetta, i riflettori si accenderanno su Schubertiade, un concerto che.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Classica con gusto, mercoledì 11 febbraio il concerto "Vie" alla GoldonettaTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Il programma... Classica con gusto, sabato 28 febbraio la pianista russa Ariana Takazova alla GoldonettaTorna a Livorno sabato 28 febbraio, alle 21 in Goldonetta per la rassegna “Classica con gusto”, la giovane e sensazionale pianista russa Ariana... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 22/4 Per Classica con Gusto: SCHUBERTIADE; Cinemotion, sabato 11 aprile il concerto alla Goldonetta; Da Vienna a Castelbellino | le promesse della classica in concerto. Classica con gusto, mercoledì 22 aprile Schubertiade alla GoldonettaClassica con Gusto, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, si appresta a vivere uno dei momenti più intensi della sua stagione: mercoledì 22 aprile, ... livornotoday.it Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi a Lucca Classica Music Festival - facebook.com facebook La popstar turista a Roma: sprovvista della classica monetina, ha deciso di fare l'upgrade al rito alla Fontana di Trevi x.com