Classica con gusto mercoledì 22 aprile Schubertiade alla Goldonetta

Da livornotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile alle 21, alla Goldonetta, si terrà un concerto nell'ambito della rassegna Classica con Gusto, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti. L'evento, intitolato Schubertiade, prevede l'esibizione di musicisti che proporranno brani di musica da camera. La serata sarà dedicata a un repertorio dedicato al compositore austriaco e si svolgerà nel teatro situato nel centro della città.

Classica con Gusto, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, si appresta a vivere uno dei momenti più intensi della sua stagione: mercoledì 22 aprile, alle 21, sul palco della Goldonetta, i riflettori si accenderanno su Schubertiade, un concerto che.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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