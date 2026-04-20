Schianto tremendo contro un pulmino sulla Provinciale | ragazzo gravissimo

Nelle ultime ore, sulla strada provinciale che attraversa il Garda, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un'auto e un pulmino. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in modo serio e, a causa delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un’eliambulanza. Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dello scontro.

Uno schianto tremendo quello che si è verificato nelle scorse ore sul Garda e che ha portato al ricovero, in condizioni particolarmente serie (è in prognosi riservata) un ragazzo di 18 anni, elitrasportato d’urgenza all’ospedale Civile. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 19 aprile.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Inferno sulla provinciale: schianto tremendo, strada chiusa e code lunghissimeLa mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena.

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