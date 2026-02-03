La provinciale si è trasformata in un campo di battaglia questa mattina. Un incidente violentissimo ha coinvolto più veicoli, provocando un disastro e lasciando la strada chiusa al traffico. Le auto si sono scontrate frontale, e le ambulanze sono arrivate subito sul posto. Code interminabili si sono formate lungo la strada, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica. Una persona ha perso la vita nell’impatto, e altri sono rimasti feriti. Testimoni raccontano di aver visto tutto in un attimo, con i soc

La mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena. Un incidente stradale violentissimo, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha avuto conseguenze drammatiche, trasformando una normale giornata in un racconto di dolore e sgomento. Secondo le prime ricostruzioni, a perdere la vita è stata una donna di 41 anni, coinvolta in uno scontro frontale che non le ha lasciato scampo. L’impatto è stato talmente violento da attirare immediatamente l’attenzione di alcuni passanti, che si sono fermati per prestare i primi soccorsi, nel tentativo disperato di aiutarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno sulla provinciale: schianto tremendo, strada chiusa e code lunghissime

Un incidente grave ha bloccato l’autostrada A4 questa mattina.

