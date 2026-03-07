Schianto tremendo sulla Provinciale | biker in gravi condizioni

Oggi mattina sulla Provinciale 572 a Padenghe si è verificato un grave incidente tra un motociclista e un altro veicolo. L’impatto ha coinvolto il biker, che è rimasto in gravi condizioni, e ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Dopo l'impatto con l'auto, è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Elisoccorso sul posto Terribile incidente quello verificatosi nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, lungo la Strada provinciale 572 nel territorio di Padenghe, sulle sponde bresciane del Garda. Lo scontro è avvenuto attorno alle 8:30, quando un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 66 anni, rimasto seriamente ferito nell’impatto. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’ambulanza di Garda Emergenza, supportati anche dall’elisoccorso, fatto alzare in volo vista la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

