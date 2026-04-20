Schianto sulla Siligata Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion

Nel pomeriggio di ieri si sono verificati diversi incidenti stradali, tra cui uno che ha coinvolto uno scooter e un camion sulla Siligata. L’incidente ha richiesto tre interventi di soccorso nel giro di poche ore, con l’impiego di un’eliambulanza per prestare assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente ha visto lo scooter invadere la corsia e scontrarsi con il veicolo pesante.

Tre interventi, tutti nel pomeriggio di ieri, con l’ eliambulanza in poche ore, tra incidenti stradali e soccorsi sul campo da gioco. Il primo allarme è scattato nel pomeriggio lungo la Statale Adriatica, nel tratto da Pesaro verso Gabicce, nel tratto della Siligata. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter che stava viaggiando in direzione nord ha improvvisamente sbandato, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un camion fermo in un parcheggio. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente dello scooter, un quarantenne pesarese è stato catapultato addirittura sotto il mezzo pesante. L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 è stato immediato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Siligata. Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion Notizie correlate Grave incidente sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiUn tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia, in provincia di... Violento scontro sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiDue morti è il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina su via Pontina all'altezza di Aprilia. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Schianto sulla Siligata. Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion; Con lo scooter contro il camion fermo: è grave un 39enne rimasto incastrato. Con lo scooter contro il camion fermo: è grave un 39enne rimasto incastratoPESARO Pauroso incidente nel primo pomeriggio di ieri all’altezza della Siligata. Per cause tuttora in corso di accertamento uno scooter che stava percorrendo la statale Adriatica ... corriereadriatico.it