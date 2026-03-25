Mercoledì 25 marzo, alle 16, si è verificato un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, nei pressi dell’uscita di Rozzano in direzione Nord. L’incidente ha coinvolto quattro auto e due furgoni, causando la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo all'altezza di Rozzano. Sul posto i vigili del fuoco, la polstrada e il 118 La tangenziale Ovest di Milano è stata chiusa a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dell’uscita di Rozzano (direzione Nord) intorno alle 16 di mercoledì 25 marzo. Il sinistro ha coinvolto quattro auto e due furgoni. Otto persone sono rimaste ferite. Sono in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polstrada. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Schianto fra quattro auto e due furgoni: chiusa la Tangenziale Ovest di Milano

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