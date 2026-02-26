Incidente fra quattro auto sulla Pontina | tre feriti due sono bambini Strada chiusa

Un incidente ha coinvolto quattro veicoli lungo la tratto della Pontina, provocando il ferimento di tre persone, tra cui due bambini. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche sul luogo. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento da parte delle autorità competenti.

Paura lungo la via Pontina dove si è verificato un incidente fra quattro automobili: tre persone ferite, due di loro sono bambini. Traffico in tilt e strada chiusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78.

Incidente sulla Pontina: camion perde un frigo, poi la carambola fra auto. Tre feritiPer evitare l’impatto con l’elettrodomestico le tre vetture sono entrate in collisione fra loro.

Temi più discussi: Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià: tamponamento a catena fra quattro auto in galleria, traffico nel caos; Incidente sulla provinciale tra quattro auto: feriti una bambina e tre adulti; Incidente sull'A26, maxi tamponamento tra quattro auto e traffico in tilt; Scontro fra quattro auto ad Anagni (Frosinone): morti marito e moglie.

Incidente a Calco tra 4 auto e un camion: due mortiLe due vittime avevano n51 e 68 anni, entrambi lecchesi. I due feriti sono un giovane di 24 anni e una donna di 26. Morto anche un cane tra le lamiere ... rainews.it

Scontro fra quattro auto ad Anagni (Frosinone): morti marito e moglieGrave incidente ad Anagni (Frosinone): nello scontro fra quattro vetture, sono morti marito e moglie. Ferita a una gamba la figlia. tgcom24.mediaset.it

"Quattro militari dell’Esercito Italiano sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Livorno, mentre viaggiavano a bordo di un veicolo militare. Uno di loro ha riportato conseguenze gravissime. A loro desidero esprimere, con profonda parteci - facebook.com facebook

Doppio incidente nel pomeriggio: il bilancio è di quattro feriti, trasportati in ospedale x.com