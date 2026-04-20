Schianto fatale in scooter si indaga per omicidio stradale

La procura di Nocera Inferiore sta analizzando i dettagli dell’incidente avvenuto alcuni giorni fa in via San Valentino Torio a Sarno, che ha causato la morte di un uomo in sella a uno scooter. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause e accertare eventuali responsabilità, considerando anche il reato di omicidio stradale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

E' al vaglio della procura di Nocera Inferiore la dinamica dell'incidente che giorni fa, in via San Valentino Torio a Sarno, ha spezzato la vita di Francesco Marcigliano. Con l'accusa di omicidio stradale è indagata - quale atto dovuto - la donna alla guida della Lancia Ypsilon con la quale era.🔗 Leggi su Salernotoday.it CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO Notizie correlate Leggi anche: Schianto tra auto e scooter, così Giacomo è morto a 17 anni. Indagini per omicidio stradale Schianto sulla Fondovalle Sangro: giovane automobilista a processo per omicidio stradalePer lo schianto sulla Fondovalle Sangro, in cui perse la vita il 62enne Domenico Di Prinzio nel luglio del 2024, andrà a processo per omicidio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia a Spessa: scooter fuori controllo, perde la vita un uomo di Premariacco; Incidente. Muore in moto a 28 anni; Firenze, muore nello schianto in moto – Chi è la vittima; Due 17enni morti nello schianto a Barcellona, nomina di un superconsulente per nuova perizia. Schianto fatale in scooter. Muore a cinquantotto anniLuca Lottici era un educatore professionale molto noto a Cremona e dintorni. La tragedia nel Lazio. Aveva una grande passione per lo sport e il teatro. ilgiorno.it Schianto in scooter in via Pirandello: morto un ragazzo di 16 anniGrave incidente stradale nella notte a Barletta, nel quartiere Patalini, dove due giovanissimi sono rimasti feriti dopo uno schianto mentre viaggiavano in sella a uno scooter. L'impatto è avvenuto in ... barlettaviva.it Schianto fatale contro un camion: chi era il motociclista morto x.com Fatale lo schianto tra due vetture. La vittima viaggiava su una Fiat 500 facebook