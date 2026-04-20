Schianto di ultraleggero a Brebbia | sale il rischio nei voli VDS

Un incidente coinvolgente un ultraleggero si è verificato nelle vicinanze di una pista in erba in una località vicino a Brebbia. Il velivolo, di modello Storch, si è schiantato durante un volo, provocando danni e preoccupazioni sulla sicurezza dei voli VDS nelle aree vicine ai centri abitati. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Un velivolo ultraleggero modello Storch si è schiantato vicino a una pista di atterraggio in erba nella località di Brebbia, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei pressi dei centri abitati. L’evento ha coinvolto un mezzo appartenente alla categoria Ulm, caratterizzata da una grande diffusione grazie a requisiti operativi e burocratici più snelli rispetto all’aviazione certificata, ma che richiede una gestione del rischio molto rigorosa. Il sinistro avvenuto nel varesotto tocca un settore dove la presenza di piccoli velivoli è una realtà consolidata sul territorio. Oltre alle aree di volo di Brebbia, infatti, il aeronautico locale vede attivi spazi aerei in zone come Origgio nel Saronnese, Cuvio nelle valli sopra la città di Varese e l’aeroporto minore di Vergiate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto di ultraleggero a Brebbia: sale il rischio nei voli VDS Notizie correlate Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneBrebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del... Brebbia, ultraleggero precipita dopo aver colpito i cavi elettriciUn volo ultraleggero ha perso quota poco prima delle 15 di questo lunedì 20 aprile, finendo per schiantarsi in un’area agricola a Brebbia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piper precipita a Champorcher; Piper cade a Champorcher: il pilota è in pronto soccorso; Ultraleggero cade a Champorcher: pilota in ospedale; Incidente mortale nelle riprese di una serie per Apple Vision Pro. Impatto con i cavi elettrici e schianto per un ultraleggero a BrebbiaL'impatto ha provocato il ribaltamento dell'aereo al suolo nel quale è rimasto intrappolato il pilota (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Ultraleggero precipita a ChamporcherIl pilota è riuscito a uscire dal velivolo autonomamente. L'impatto è avvenuto in una zona poco sopra la partenza degli impianti a fune ... rainews.it Mezzo pesante precipita dalla SS690, nel territorio di Civitella Roveto. Dalle immagini c'è ancora la nuvola di polvere che si è alzata subito dopo lo schianto del mezzo pesante -stando alle prime informazioni si tratterebbe di un autotreno - precipitato dall'ex su facebook