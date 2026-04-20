Brebbia ultraleggero precipita dopo aver colpito i cavi elettrici

Un ultraleggero ha perso quota e si è schiantato in un’area agricola a Brebbia poco prima delle 15 di lunedì 20 aprile. L’aereo ha colpito i cavi elettrici prima di precipitare, senza riportare ferite tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche di rito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un volo ultraleggero ha perso quota poco prima delle 15 di questo lunedì 20 aprile, finendo per schiantarsi in un’area agricola a Brebbia. Il pilota, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in ospedale con un codice giallo dopo aver subito diversi traumi, ma risulta cosciente. Il sinistro si è verificato nella zona di campi aperti situata tra il cimitero locale e il comparto industriale, poco fuori dal centro abitato. Secondo le ricostruzioni fornite da chi assisteva alla scena, il velivolo stava completando la fase di avvicinamento finale verso l’aviosuperficie denominata Brebbia 738 piedi, che si trova a circa 500 metri più a sud rispetto al punto dell’impatto, lungo la strada che porta a Travedona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brebbia, ultraleggero precipita dopo aver colpito i cavi elettrici Notizie correlate Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneBrebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del... Aereo ultraleggero precipita in un vivaioPistoia, 22 febbraio 2026 – La preoccupazione del primo momento si è risolta con sollievo constata l'incolumità del pilota di un aereo ultraleggero... Una raccolta di contenuti Aereo ultraleggero in atterraggio precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilotaL'allarme poco prima delle 15, sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei ... varesenews.it Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneL’incidente alle 15 di oggi, fuori dal centro abitato. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e l’elisoccorso del 118. L’uomo, portato in ospedale, non è in pericolo di vita ... ilgiorno.it