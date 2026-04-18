Scherma Guillaume Bianchi nono nel fioretto a Il Cairo

A Il Cairo, gli atleti italiani di scherma maschile nel fioretto si sono fermati al nono posto nella gara individuale. La competizione ha visto i rappresentanti italiani affrontare avversari di varie nazioni, senza riuscire a salire sul podio. Le donne, invece, hanno ottenuto risultati diversi, superando alcuni turni e conquistando posizioni più alte. La gara si è conclusa con la vittoria di atleti di altre nazioni.

Ottavi fatali anche per Filippo Macchi, 13°, e Davide Filippi, 15°, mentre vengono eliminati ai sedicesimi Giulio Lombardi, 18°, Tommaso Martini, 19°, e Damiano Rosatelli, 26°. Escono di scena al primo turno, invece, Tommaso Marini, 34°, Edoardo Luperi, 40°, Alessio Foconi, 45°, Giuseppe Franzoni, 50°, e Damiano Di Veroli, 59°. Finale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Guillaume Bianchi nono nel fioretto a Il Cairo Notizie correlate Scherma, diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschileA Il Cairo, in Egitto, è scattata la tappa della Coppa del Mondo di fioretto: in programma nella giornata odierna le qualificazioni maschili. Scherma, salgono ad undici le azzurre nel main draw di fioretto femminile a Il CairoProsegue a gonfie vele per i colori azzurri la tappa della Coppa del Mondo di fioretto in corso a Il Cairo (Egitto): al termine delle qualificazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scherma, diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschile; Coppa del Mondo Fioretto Il Cairo 2026: undici azzurri volano al tabellone principale; Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a Padova; Undici azzurri nel tabellone principale di fioretto maschile a Il Cairo. Europei scherma: Bianchi oro nel fioretto maschileGuillaume Bianchi ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto maschile agli Europei di scherma in corso a Genova. In finale l'azzurro ha battuto 15-5 il francese Anane. Medaglia di bronzo per ... ansa.it Guillaume Bianchi trionfa nel fioretto individuale, è campione d’Europa: primo oro per l’Italia a GenovaGuillaume Bianchi vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile Europei di scherma in corso a Genova battendo in finale il francese Anas Anane per 15-5. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? fanpage.it Arriva la Bianchi Infinito Launch Edition Ultegra Di2: solo 200 pezzi numerati per una bici che unisce comfort, velocità e tecnologia al top. Gruppo elettronico Shimano Ultegra Di2 Livrea multicolor esclusiva Pensata per farsi notare Scoprila in negozi - facebook.com facebook