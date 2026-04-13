Scherma weekend internazionale con 80 azzurri in pedana | fioretto al Cairo sciabola a Padova e Atene spada a Budapest

Dal 16 al 19 aprile si svolge un fine settimana di competizioni internazionali di scherma con 80 atleti italiani impegnati in diverse tappe di Coppa del Mondo. Il fioretto si disputa al Cairo con Bianchi e Favaretto come seconde teste di serie, mentre a Padova e Atene si gareggia con sciabola e spada rispettivamente. Tra i partecipanti figurano anche Curatoli al Trofeo Luxardo e le atlete Battiston e Rizzi.

Dal 16 al 19 aprile tutte le armi in Coppa del Mondo in contemporanea. Bianchi e Favaretto numeri 2 del mondo guidano i fiorettisti in Egitto, Curatoli al Trofeo Luxardo, Battiston e Rizzi tra le protagoniste. Finali sciabola su Sky Sport Un fine settimana da record per la scherma azzurra. Dal 16 al 19 aprile, ben 80 atleti italiani saranno impegnati simultaneamente in quattro competizioni internazionali di Coppa del Mondo su quattro diversi fronti: il fioretto al Cairo, la sciabola maschile a Padova, la sciabola femminile ad Atene e la spada a Budapest. Un calendario così denso è frutto dei recuperi delle prove rinviate un mese fa a causa della chiusura di diversi spazi aerei per le note vicende internazionali.🔗 Leggi su Sportface.it Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di DohaQuarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada È alle porte un... Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest