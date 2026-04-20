Scherma buio per gli azzurri a Budapest | spada fuori dalla top 16

La squadra di scherma maschile italiana si è fermata ai sedici migliori nella gara di spada a Budapest. Durante la competizione, nessun atleta azzurro è riuscito a passare oltre questa fase, lasciando aperto il discorso sulla prestazione complessiva della squadra in questa specialità. La giornata si è conclusa senza qualificazioni per la fase successiva, segnando un risultato deludente per i rappresentanti italiani.

La scherma maschile italiana vive una domenica di riflessione a Budapest, dove i rappresentanti della nostra nazionale non sono riusciti a superare la soglia dei sedici migliori nella specialità della spada. Durante il Grand Prix del ciclo 2025-2026, disputato in Ungheria, i nostri atleti hanno dovuto fare i conti con un livello competitivo estremamente elevato, chiudendo la competizione al di sotto delle aspettative previste per questo prestigioso appuntamento internazionale. Analisi tecnica della prestazione e dinamiche di gara. Il bilancio tecnico della giornata vede Matteo Galassi e Davide Di Veroli come i profili più vicini al vertice, pur fermandosi rispettivamente al diciottesimo e al diciannovesimo posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma, buio per gli azzurri a Budapest: spada fuori dalla top 16 Notizie correlate Scherma, Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di BudapestVa in archivio una giornata non particolarmente entusiasmante per gli schermidori impegnati nella pedana di Budapest, città che sta ospitando questa... Leggi anche: Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest