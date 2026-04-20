Scende dall’auto e picchia un tifoso | cosa è successo dopo la partita

Dopo la partita tra Verona e Milan, terminata con una sconfitta per 1-0, si sono registrati momenti di tensione allo stadio Bentegodi. L’attaccante nigeriano, mentre si stava allontanando in auto, ha avuto un alterco con un tifoso e successivamente ha aggredito verbalmente e fisicamente l’uomo. L’incidente ha attirato l’attenzione nei pressi dell’impianto, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o sull’identità delle persone coinvolte.

Nervi tesi per Gift Orban. Al termine della gara persa 1-0 dal Verona contro il Milan: l'attaccante nigeriano, ha avuto una violenta lite con un tifoso mentre stava lasciando lo stadio Bentegodi con la sua auto. L'episodio è stato ripreso da un telefono e nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso dando così inizio alla rissa. Sceso dal veicolo, si è diretto verso il tifoso afferrandolo per la maglietta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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