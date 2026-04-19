Orban scende dall’auto e si scaglia contro un tifoso dopo Verona-Milan | urla e spinte poi le scuse

Dopo la partita tra Hellas Verona e Milan, nel parcheggio si è verificato un episodio di tensione. Gift Orban, che era a bordo di un'auto, è sceso e ha avuto un alterco con un tifoso. Sono volate urla e sono stati registrati spintoni, prima che Orban si scusasse. L’incidente si è verificato subito dopo la conclusione dell’incontro.