Dopo la partita tra Verona e Milan, un episodio violento si è verificato all’esterno dello stadio Bentegodi. Un calciatore, visibilmente arrabbiato, è sceso dalla propria auto e ha iniziato a litigare con un tifoso, scatenando una rissa che è stata ripresa in un video. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato numerose discussioni sui social.

Il dopo partita di Verona-Milan si trasforma in un episodio ad alta tensione fuori dallo stadio Bentegodi. Una serata già complicata per i gialloblù, usciti sconfitti di misura, si è chiusa con un momento di nervosismo che ha coinvolto uno dei protagonisti della squadra, attirando l’attenzione di tifosi e forze dell’ordine. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti, Gift Orba n sarebbe apparso visibilmente nervoso al termine della gara. L’attaccante del Verona, mentre lasciava l’area dello stadio a bordo della propria auto, avrebbe rifiutato la richiesta di un tifoso di fermarsi per una foto. Un gesto che avrebbe innescato la reazione del sostenitore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Follia in Serie A, il calciatore scende dall’auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! Il video shock

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Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com

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