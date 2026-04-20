Scavi al Bagno Grande un consiglio per ringraziare i mecenati

Dal 2019, soggetti privati hanno devoluto complessivamente 489mila euro per finanziare gli scavi del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Questa somma rappresenta un supporto importante al progetto di ricerca e tutela del sito archeologico. I contributi sono stati destinati esclusivamente a attività di scavo e restauro, senza coinvolgimento diretto di enti pubblici. La cifra testimonia il ruolo di mecenati nel sostegno a iniziative culturali e storiche.

Dal 2019 a oggi sono stati versati 489mila euro di donazioni da parte di soggetti privati, veri e propri moderni mecenati, a sostegno dello scavo del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. A questi si aggiungono ulteriori 110mila euro destinati all’attività dell’Università per Stranieri di Siena, che cura la direzione scientifica del progetto. Sabato l’occasione per ringraziare chi ha creduto nel valore e nella fortuna dello scavo, in un consiglio comunale aperto dedicato al tema del mecenatismo culturale. La sindaca Agnese Carletti ha consegnato pergamene di riconoscimento ai donatori. "Senza di voi non saremmo arrivati dove siamo oggi – ha dichiarato –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scavi al Bagno Grande, un consiglio per ringraziare i mecenati Notizie correlate Bagno di Romagna: scavi rivelano antiche offerte votive alle terme romane, un rituale millenario come quello di Trevi.Bagno di Romagna, un luogo dove la storia millenaria si fonde con le proprietà curative delle sue acque. Ballando sotto la pioggia al Carnevale di Viareggio. Burlamacco, dal bagno di folla al bagno di maschere inzuppateViareggio, 8 febbraio 2026 – Tra le ranocchie del Breschi che saltavano a proprio agio da un pozzanghere all’altra , il classico “Pierrot sotto il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scavi al Bagno Grande, un consiglio per ringraziare i mecenati; Vuoi scavare in uno dei siti archeologici più straordinari d’Europa? Al Santuario (romano) Ritrovato di San Casciano si cercano giovani archeologi: come candidarsi. La storia dell'incredibile scoperta nata da antiche memorie tramandate e da indizi. Scavi al Bagno Grande, un consiglio per ringraziare i mecenatiDal 2019 a oggi sono stati versati 489mila euro di donazioni da parte di soggetti privati, veri e propri moderni mecenati, a sostegno dello scavo del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. A questi s ... lanazione.it Scavi al Bagno Grande, il ritorno del ministroIl ministro della cultura Alessandro Giuli continua a seguire da vicino lo sviluppo degli scavi a San Casciano dei Bagni.... Il ministro della cultura Alessandro Giuli continua a seguire da vicino lo ... lanazione.it Buongiorno, vi allego le foto del mio bagno che ho ristrutturato cercando di non spendere troppo. Come lo potrei arredare I colori prevalenti sono tortora e beige. La stanza è grande 3,5× 2,5. L'unica parete alta libera che ho è accanto al bidet e accanto alla d - facebook.com facebook