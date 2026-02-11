Bagno di Romagna | scavi rivelano antiche offerte votive alle terme romane un rituale millenario come quello di Trevi

Gli scavi a Bagno di Romagna hanno portato alla luce antiche offerte votive lasciate alle terme romane, dimostrando un rituale che risale a oltre duemila anni fa. Gli archeologi hanno scoperto piccoli oggetti e monete, testimonianze di un uso sacro di queste acque fin dall’epoca romana. È una scoperta che conferma come il legame tra la cittadina e le sue terme sia rimasto forte nel corso dei secoli.

Bagno di Romagna, un luogo dove la storia millenaria si fonde con le proprietà curative delle sue acque. Un recente episodio a Roma, con la discussione sull'accesso a pagamento alla Fontana di Trevi, ha riportato alla luce un'antica usanza: quella di gettare monetine nelle acque per esprimere un desiderio. Questa tradizione, seppur relativamente recente per la Fontana di Trevi, affonda le sue radici in un passato molto più lontano, come dimostrano i ritrovamenti archeologici a Bagno di Romagna, dove i visitatori offrivano monete alle sorgenti già in epoca romana. La sorgente termale di Santa Agnese a Bagno di Romagna, conosciuta in tempi antichi come Oppidum Bojorum vel Balnei, custodisce un tesoro di testimonianze del passato.

