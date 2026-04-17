Ultimi giorni per abbinare registratori di cassa e Pos scadenza lunedì

Fino a lunedì 20 aprile, i commercianti devono completare il collegamento tra i registratori di cassa telematici e i sistemi di pagamento elettronico. La scadenza riguarda coloro che avevano già in uso tali strumenti dal primo gennaio 2026 o che li hanno utilizzati nel periodo tra l’1 e il 31 gennaio 2026. La normativa impone questa integrazione per garantire la compliance fiscale e la tracciabilità delle transazioni.

Ancora pochi giorni, fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori di cassa telematici e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il primo gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate spiegando che si tratta di un abbinamento "virtuale" tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Per abbinare registratori telematici e Pos, spiega l'Agenzia delle Entrate, l'esercente, anche tramite intermediario delegato, deve accedere al portale "Fatture e...🔗 Leggi su Lanazione.it

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