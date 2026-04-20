Durante un fine settimana sul Lago di Como, due volti noti sono stati visti insieme, condividendo momenti di intimità e affetto. Sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e carezze in un contesto di relax e serenità, immersi in il caldo sole che illuminava la scena. La coppia ha scelto di trascorrere del tempo lontano dai riflettori, vivendo un momento di spensieratezza sul lago.

Un weekend sul Lago di Como che sa di leggerezza, di sole caldo sulla pelle e di sentimenti che non hanno più bisogno di essere nascosti. Michelle Hunziker si concede una pausa dal lavoro e lo fa nel modo che le riesce meglio: con stile, naturalezza e quel sorriso luminoso che ormai è la sua firma. Accanto a lei, Giulio Berruti. E tra una passeggiata e un bacio rubato, il racconto si scrive da solo. Il look di Michelle Hunziker è la vera lezione di stile del weekend. Prima ancora della storia, degli sguardi e dei baci rubati, a parlare è il look. Michelle Hunziker sul Lago di Como sceglie un’eleganza che non ha bisogno di alzare la voce, ma che si fa notare proprio per questo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker chic per la fuga romantica con Giulio Berruti: baci e carezze sul lago di Como

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