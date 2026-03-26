Dopo settimane di indiscrezioni e foto non chiare, è arrivata la conferma ufficiale che Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano. Le immagini più recenti mostrano i due insieme, comportandosi come una coppia consolidata. I fotografi li hanno immortalati in diverse occasioni, raffigurandoli in atteggiamenti intimi e in compagnia l’uno dell’altro.

Dopo settimane di avvistamenti, foto rubate (e molto sfocate) e tanti pettegolezzi è arrivata la conferma ufficiale: Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano. La conduttrice e l'odontoiatra nonché attore sono stati paparazzati insieme prima a Ferrara, nel backstage di Battiti Live Spring, il programma registrato da Hunziker lo scorso weekend, poi per le vie di Milano - qualche giorno dopo - tra sorrisi forzati all'indirizzo dei fotografi ma anche grande feeling. Le foto insieme a Ferrara. Il primo scoop porta la firma della rivista Chi, che ha immortalato la neo coppia insieme poco prima del rientro a Milano dopo la lunga maratona televisiva che ha visto Michelle impegnata insieme ad Alvin nelle registrazioni delle puntate del programma musicale, che andrà in onda prossimamente su Canale 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le foto che confermano la relazione: "Si comportano come una coppia consolidata"

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