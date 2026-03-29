Il deputato regionale siciliano ha pubblicato sui social un messaggio in cui accusa il presidente del Consiglio di avere usato un'espressione

In Sicilia il deputato regionale Ismaele La Vardera, nonché ex inviato de Le Iene, si è scagliato contro Giorgia Meloni per un messaggino caustico inviatogli dalla premier nel cuore della notte. Il commento al vetriolo di Meloni (“modo vergognoso di fare politica“) sarebbe arrivato dopo la pubblicazione di un video in cui La Vardera criticava l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla legge regionale relativa ai ristori per il ciclone Harry. E il deputato ha reagito con un altro video social. La Vardera contro Meloni Secondo quanto reso noto dallo stesso La Vardera attraverso i social, Meloni avrebbe reagito con irritazione alle accuse di “ritorsione” rivolte al Governo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul "modo vergognoso di fare politica", attacco social

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