Scarichi abusivi e zero permessi | sigilli all' autolavaggio

La polizia locale della Città metropolitana, in collaborazione con i tecnici di ARPAE, ha messo sotto sequestro un autolavaggio nella zona industriale di Imola. L’operazione è stata condotta a causa di scarichi abusivi e della mancanza di permessi necessari per l’attività. L’intervento si è concluso con il posizionamento dei sigilli per impedire l’utilizzo dell’impianto.

Un intervento, portato a termine dalla polizia locale della Città metropolitana in sinergia con i tecnici di ARPAE, ha portato al sequestro di un autolavaggio situato nella zona industriale di Imola.A seguito di alcune segnalazioni, che indicavano anomalie nella gestione dei liquidi di scarto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Scarichi abusivi, a Gerenzano 10 multe in una mattinaChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Villaricca, scoperti autolavaggio, officina e deposito rifiuti abusivi: padre e figlio arrestati dopo controlloPadre e figlio arrestati dai carabinieri della Stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati dopo un controllo effettuato in una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Valle del Sacco, in 21 anni bonificato solo lo 0,2 % di suoli e falde del Sin; Maria Tropea (IDM): Il risveglio amaro del Golfo: tra sogni turistici e l’incubo della Bandiera Nera; Sversamento liquami e scarichi abusivi nelle campagne bresciane: è allarme; Valle del Sacco, flash mob ad Anagni: 21 anni e bonifiche ferme allo 0,2%. Scarichi abusivi nel Canale Reale scoperti e sequestrati dalla polizia ambientale di BrindisiBRINDISI - Gli scarichi di una porcilaia che finivano nel canale reale, una discarica a cielo aperto abusiva di circa 700 metri quadri, una buca costruita nel terreno per bruciare rifiuti e un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Scarichi abusivi. Identificato e sanzionatoAveva svuotato l’intera cantina e, dopo aver noleggiato un furgone, scaricato abusivamente i rifiuti in via Federico Fellini, vicino al campo sportivo Nardelli, nel quartiere Parri-Certosa. Il gesto ... ilgiorno.it La sagra della fragola Stalle abusive, scarichi abusivi, smaltimento illecito di rifiuti, malessere animale e poi...la fragola. L'ultimo video dal quale sono tratte queste foto ha ricevuto quasi 600 visualizzazioni a fronte di meno di 10 reazioni sui social. L'omertà si - facebook.com facebook Odori nauseabondi e schiuma bianca nel fiume Sacco tra Sgurgola e Anagni, nel Frusinate. Si sospettano scarichi abusivi. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com