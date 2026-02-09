Villaricca scoperti autolavaggio officina e deposito rifiuti abusivi | padre e figlio arrestati dopo controllo

Questa mattina i carabinieri di Villaricca hanno scoperto un autolavaggio, un’officina e un deposito di rifiuti abusivi in un’unica operazione. Padre e figlio sono stati arrestati sul posto durante un controllo in una concessionaria di via della Libertà. Le forze dell’ordine hanno trovato attività irregolari e materiali non autorizzati, portando all’arresto dei due uomini.

Padre e figlio arrestati dai carabinieri della Stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati dopo un controllo effettuato in una concessionaria di via della Libertà. I militari dell'Arma, sabato mattina, nel corso di un'ispezione, hanno accertato l'esistenza di un autolavaggio e di un'officina completamenti abusivi. Le manette però sono scattate per smaltimento illecito di rifiuti, quando è stato riscontrato un deposito illegale, adiacente alle due attività, dove venivano stoccati scarti speciali, tra cui olii esausti e batterie. I due uomini sono stati ristretti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Napoli Nord.

