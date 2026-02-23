Scarichi abusivi a Gerenzano 10 multe in una mattina

A Gerenzano, decine di rifiuti abbandonati hanno portato a dieci multe in poche ore. Le forze dell’ordine hanno controllato le zone più colpite, accompagnate da un operatore ecologico. Le aree interessate, tra cui via Bettolino e le intersezioni di via Trento e via XX Settembre, mostrano cumuli di rifiuti depositati illegalmente. Questa operazione mira a contrastare gli scarichi selvaggi e a tutelare l’ambiente urbano. Le sanzioni sono state immediatamente applicate ai responsabili trovati sul posto.

© Ilnotiziario.net - Scarichi abusivi, a Gerenzano 10 multe in una mattina

