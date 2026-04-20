Nuove rivelazioni sul caso Mandelson coinvolgono il premier Starmer, accusato di aver nominato un ambasciatore prima di completare le verifiche richieste. A poche ore dall’ultima testimonianza davanti ai parlamentari, si diffonde un’ulteriore indiscrezione che alimenta le tensioni politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e rischia di influenzare l’immagine pubblica del leader. La situazione si sviluppa nel contesto di un crescente scandalo che coinvolge diverse figure istituzionali.

Keir Starmer non riesce a liberarsi dal caso Mandelson e a poche ore dalla sua nuova apparizione di fronte all’aula di Westminster un’altra indiscrezione lo mette nei guai. Sky News Uk ha visionato un documento, reso pubblico assieme ad altri dall’ufficio di gabinetto su pressione del Parlamento, che racconta del tentativo del Civil Service di convincere il leader laburista a rinviare una possibile nomina “politica” per guidare l’ambasciata britannica a Washington dopo il processo di verifica su criticità e conflitti d’interesse a cui tutti i candidati vengono sottoposti nel Regno Unito per avere accesso a ruoli pubblici di spicco che prevedano l’accesso a documenti e dati sensibili per la sicurezza nazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Mandelson, nuove rivelazioni inguaiano il premier Starmer: “Lo nominò ambasciatore prima di aver svolto le verifiche previste”

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