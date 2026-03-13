Totale: 547.201 sterline. È quello che Peter Mandelson ha chiesto come liquidazione dopo essere stato cacciato dall’incarico di ambasciatore britannico a Washington. Ne ha ottenute 75.000. Il numero racconta già qualcosa: la distanza tra quanto il «Principe delle tenebre» riteneva di valere e quanto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha accettato di pagare per liberarsi di lui. L’ 11 marzo 2026 il governo britannico ha pubblicato la prima tranche dei documenti relativi alla nomina di Mandelson, oltre 140 pagine di email e note interne, come riferisce Politico. Il quadro che emerge è quello di un premier che ha ignorato segnali d’allarme precisi, messi per iscritto dai suoi stessi uffici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Epstein Files, Starmer sapeva dei rischi legati a Mandelson ma lo nominò comunque

Articoli correlati

Leggi anche: «Sapeva di Mandelson ed Epstein». Un report adesso inguaia Starmer

Leggi anche: Epstein files, Londra costretta a pubblicare i documenti su Mandelson: “Starmer avvertito del rischio reputazionale”

Contenuti utili per approfondire Epstein Files

Temi più discussi: Epstein files, Starmer era informato dei rischi su Mandelson come ambasciatore negli Usa; Starmer sapeva dei rapporti stretti tra Epstein e Mandelson; Londra, Starmer in bilico: Sapeva dei legami tra Epstein e Mandelson. Il caso della buonuscita; Epstein Files, Starmer nominò Mandelson pur conoscendo i rischi.

Epstein Files, Starmer sapeva dei rischi legati a Mandelson ma lo nominò comunqueI file pubblicati dall'11 marzo rivelano che Starmer fu avvertito. L'Italia riformista che prendeva Mandelson a modello oggi non dice niente ... lanotiziagiornale.it

Starmer sapeva dei rapporti stretti tra Epstein e MandelsonLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Starmer sapeva dei rapporti stretti tra Epstein e Mandelson pubblicato il 12 Marzo 2026 a firma di Sabrina Provenzani ... ilfattoquotidiano.it

#PinoScotto sugli #Epstein files #RockTV in onda su #SamsungTVplus #XiaomiTV+ #Zeasn e su tutti i #device con #Plex scarica l’app x.com

Epstein Files, la guardia Tova Noel e i versamenti sospetti: cosa dicono le nuove carte del Dipartimento di Giustizia - facebook.com facebook