Keir Starmer si scusa pubblicamente per aver creduto alle bugie di Mandelson nel caso Epstein. Il premier britannico ammette di aver sbagliato, mentre la crisi politica si aggrava e i sondaggi continuano a penalizzare il suo partito. La situazione nel Regno Unito resta complicata, tra tensioni interne e l’ascesa della destra populista di Reform UK.

Tempi duri per il premier Keir Starmer. Come se non bastasse l’avanzata della destra populista di Reform Uk e i sondaggi che lo relegano in fondo alle preferenze – secondo Yougov solo il 18% dei britannici ha un’opinione positiva di Starmer rispetto al 75% che si esprime in modo negativo – sul capo del leader laburista arriva la tegola Epstein. Il primo ministro ha negato di essere stato a conoscenza “del legame oscuro” fra il finanziere pedofilo e Peter Mandelson, un tempo fidato consigliere del New Labour di Tony Blair e poi spedito come ambasciatore negli Stati Uniti nel dicembre 2024. “Le vittime di Epstein hanno vissuto un trauma che la maggior parte di noi fa fatica a comprendere, e devono riviverlo ancora e ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Epstein, il premier inglese Starmer chiede scusa: “Mi dispiace aver creduto alle bugie di Mandelson”

Approfondimenti su Keir Starmer

Il caso che lega Mandelson a Epstein sta scuotendo il Partito laburista britannico.

Un diciottenne ha confessato di aver ferito gravemente il calciatore Bruno Petrone a Napoli, sferrando due coltellate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Keir Starmer

Argomenti discussi: Epstein, Trump: 'File mi assolvono'. Lascia consigliere premier Fico; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa; Gli Epstein files lambiscono l’UE, compare il nome di Maros Šef?ovi?. Il commissario respinge qualsiasi implicazione; Caso Epstein a Mandelson costa Camera dei Lord. E spunta nuovo file.

Epstein Files: il Regno Unito sotto shock, Starmer attaccato per il ruolo di MandelsonTra i tanti filoni aperti dagli Epstein files, il più caldo in queste ore fa tremare il governo britannico e il primo ministro laburista Keir Starmer. Finito sotto il tiro dei conservatori ma anche di ... tg.la7.it

Londra, il premier Starmer in bilico: rischio dimissioni per la nomina di MandelsonLa colpa di Starmer è stata nominare Peter Mandelson, ambasciatore a Washington. Mandelson si è dimesso dalla Camera dei Lord e dal Partito Laburista a causa dei suoi rapporti con il defunto finanzier ... ilsole24ore.com

. @paolomieli: "Bill Gates era un idolo della sinistra mondiale, ora l'ex moglie lo accusa come fu per Berlusconi con Veronica Lario. Melinda Gates chiede giustizia per le giovani donne coinvolte nello scandalo Epstein. Non è una cosa che finisce qua" x.com

Beatrice ed Eugenie di York trascinate nello scandalo: la madre Sarah Ferguson le ha portate da Epstein dopo la condanna facebook