Da alcuni giorni, durante le ore pomeridiane, vengono trasmessi comunicati stampa di esponenti di un movimento politico, spesso provenienti dal Movimento 5 Stelle, che cercano di intervenire sui temi di attualità. Questi interventi arrivano in un momento in cui si discute di vari scandali legati a questioni antimafia e al business sui migranti. La presenza di censura e di una certa riluttanza da parte di alcune testate televisive caratterizza questa fase di informazione.

Ormai è un'abitudine: da qualche giorno, a un certo punto del pomeriggio, neanche fossero maranza (quando invece sono parlamentari della Repubblica), arriva un manipolo di grillini che cerca di aggredirci tramite comunicato stampa. E però cascano male, perché da queste parti non ci facciamo intimidire e semmai rilanciamo. Ma retrocediamo a ieri mattina. Se volete farvi due risate (amare), amici lettori, recuperate l'intervento di ieri su un quotidiano a lui caro dell'ex pm e oggi grillino Roberto Scarpinato. Invoca la presunzione di innocenza e denuncia un «processo mediatico» che sarebbe in corso da parte della Commissione Antimafia. Ve le ricordate per anni le giaculatorie a base di «non poteva non sapere»? Ecco, per loro non vale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scandalo Antimafia e business sui migranti. In tv censura rossa e sonnolenza a destra, ma vince chi impone l'agenda

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