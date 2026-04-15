Csm ok allo scatto di carriera dell’ex giudice Apostolico Ma la destra vota contro | Sui migranti non fu imparziale

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato lo scatto di carriera di un ex giudice, che aveva avuto ruolo in un procedimento che lo rese oggetto di critiche politiche. La decisione ha visto il voto favorevole della maggioranza, mentre la destra ha espresso dissenso, contestando la sua imparzialità in relazione a una partecipazione a una manifestazione pro-migranti avvenuta alcuni anni prima. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla valutazione dell’imparzialità dei magistrati.

Nel caso che la trasformò in un bersaglio politico, Iolanda Apostolico prese la decisione giusta. E la sua imparzialità non è stata intaccata dall’aver partecipato cinque anni prima a una manifestazione pro-migranti. Dopo un dibattito durato oltre due ore e mezza, il Consiglio superiore della magistratura ha messo un punto alla travagliata vicenda dell’ex giudice di Catania, linciata dal centrodestra per aver disapplicato il decreto Cutro – in quanto contrario al diritto europeo – liberando quattro richiedenti asilo trattenuti nel centro di permanenza di Pozzallo. Era l’autunno del 2023, e da allora Apostolico ha cambiato vita: si è dimessa dalla magistratura e a quanto pare ora gestisce un agriturismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Csm, ok allo scatto di carriera dell’ex giudice Apostolico. Ma la destra vota contro: “Sui migranti non fu imparziale” Notizie correlate Leggi anche: Il Csm riabilita l’ex giudice Apostolico: “Corretta la sua decisione sui migranti”. Verso il via libera allo scatto di carriera Leggi anche: Ora il Csm vuole riabilitare l'ex giudice pro-Migranti Iolanda Apostolico