Bertram Derthona finale amara ma segnali incoraggianti | La Coppa Italia è stata di altissimo livello

La finale di Coppa Italia ha visto la Bertram Derthona perdere, ma il risultato non cancella i segnali positivi emersi durante la partita. La squadra ha mostrato maggiore coesione e determinazione rispetto alle precedenti uscite, nonostante il punteggio finale sfavorevole. I giocatori hanno dimostrato di saper reagire alle sfide, lasciando intatta la voglia di migliorare. Ora, l’obiettivo è mantenere questa crescita e prepararsi alle prossime occasioni.

La Bertram Derthona Tortona esce dalla Coppa Italia con una sconfitta in finale, ma con la netta impressione di aver acquisito solidità e valore complessivo. A Torino, la squadra ha scritto una pagina diversa rispetto al passato recente contro la stessa Olimpia Milano, restando in partita fino alla sirena: ha annullato lo svantaggio iniziale e ha toccato anche un vantaggio di corsa nel cuore dell'ultimo periodo, costringendo Milano a fare affidamento sui fuoriclasse per chiudere i giochi solo all'ultimo minuto. Nel corso della finale, Tortona ha mostrato una fase offensiva continua e una tenuta mentale che hanno reso la rimonta possibile, anche se alcuni tiri liberi non sono stati sfruttati a dovere.