Sassuolo vs Como | sfida cruciale nella 33ª giornata di Serie A Chi avrà la meglio?

Da napolipiu.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 33ª giornata di Serie A, si sfidano il Sassuolo e il Como in una partita che potrebbe influenzare le posizioni in classifica di entrambe le squadre. La gara si svolge nello stadio di casa del Sassuolo e vede le due formazioni impegnate a conquistare punti fondamentali per la loro stagione. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo dopo le recenti prestazioni.

"> Sassuolo vs Como: L’Incontro della Settimana in Serie A. COMO, ITALIA – 28 NOVEMBRE: Nico Paz del Como 1907 esegue un calcio rovesciato durante la partita di Serie A tra Como 1907 e US Sassuolo Calcio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 28 novembre 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Questo imperdibile incontro si profila carico di emozioni, con l’ex centrocampista del Chelsea, Cesc Fabregas, che scende in campo come allenatore del Como 1907, mentre Nemanja Matic, a sua volta ex Chelsea, parte titolare per il Sassuolo. La partita avrà luogo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e il calcio d’inizio è previsto per le 18:30 CET (17:30 BST).🔗 Leggi su Napolipiu.com

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