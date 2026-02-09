Serie A | Sassuolo-Inter sfida cruciale tra attacco nerazzurro e difesa fragile neroverde

La sfida tra Sassuolo e Inter si avvicina e promette emozioni forti. L’8 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, le due squadre scendono in campo per una partita cruciale. L’Inter cerca punti importanti per restare in corsa, mentre il Sassuolo spera di approfittare del momento e mettere in difficoltà i nerazzurri. I tifosi sono già in fermento e aspettano con trepidazione un match che potrebbe cambiare le sorti della classifica.

